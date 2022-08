Covid in Puglia, in calo i posti letto occupati negli ospedali. Registrati 23 decessi

Sono tanti i decessi legati al Covid registrati oggi, giovedì 4 agosto, in Puglia: sono 23. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I nuovi casi sono 3.047, mentre i tamponi processati ammontano a 16.167 unità. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 855; provincia di Bat: 213; provincia di Brindisi: 322; provincia di Foggia: 316; provincia di Lecce: 760; provincia di Taranto: 455; residenti fuori regione: 113; provincia in definizione: 13.

In calo l'indicatore delle persone attualmente positive al Covid in Puglia: oggi sono 50.402, ieri erano 51.526. Si registra un altro calo, questa volta relativo al numero dei posti letto occupati negli ospedali della regione, calo probabilmente legato all'alto numero di decessi. Sono 438 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche, ieri erano 463. Nelle terapie intensive oggi ci sono 17 pazienti, uno in meno rispetto al dato di ieri.

Secondo i dati forniti oggi dall'Asl di Brindisi, al Perrino in Malattie infettive ci sono 15 posti occupati a fronte di 20 disponibili; in Pneumologia 8 posti occupati su 8 disponibili; in Area mista 10 posti occupati su 20 disponibili. Presso l'ospedale di Ostuni, invece, in Medicina interna ci sono attualmente 8 pazienti su 8 otto posti disponibili. Infine, il Post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

I dati complessivi relativi alla Puglia: i casi totali di positività al Covid sono 1.410.745, 12.186.510 i test eseguiti. Le persone guarite sino ad ora sono 1.351.481, 8.862 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 457.328; provincia di Bat: 123.523; provincia di Brindisi: 132.985; provincia di Foggia: 200.875; provincia di Lecce: 286.044; provincia di Taranto: 191.632; residenti fuori regione: 13.625; provincia in definizione: 4.733.

Articolo aggiornato alle 13:55 (ricoveri nel Brindisino)