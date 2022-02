Covid in Puglia: in un giorno drastico aumento dei ricoveri. I decessi sono 23

Drastico aumento, di 64 unità, nel dato dei ricoverati per Covid in Puglia. E' quanto emerge oggi, venerdì 4 febbraio 2022, dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. I nuovi casi sono 6.558, mentre i test effettuati e registrati nelle ultime 24 ore sono 48.516. Si contano, purtroppo, ben 23 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.913; provincia di Bat: 569; provincia di Brindisi: 583; provincia di Foggia: 1.000; provincia di Lecce: 1.700; provincia di Taranto: 708; residenti fuori regione: 54; provincia in definizione: 31.

Diminuisce - è la nota positiva - il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia. Ieri il dato si attestava sulle 117.251 unità, oggi sulle 109.756. Aumenta, come detto, di 64 pazienti il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali. I pazienti ricoverati oggi sono 747. In terapia intensiva oggi ci sono 66 persone, sei in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri nel Brindisino, al Perrino in Medicina interna ci sono 11 pazienti su 15 posti; in Malattie infettive 15 su 20; in Pneumologia 15 su 28; in Terapia intensiva 6 su 28; in Area Covid 3 su 10; in Area Covid Pediatria 1 su 10. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna ci sono 22 pazienti su 28 posti, in Pneumologia 14 su 20. Il Post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti su 12 posti, quello di Ceglie Messapica 8 su 12, quello di Cisternino 1 su 11.

Poi ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sino ad ora sono 631.733, a fronte di 7.924.368 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 514.671, mentre si contano 7.306 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 215.248; provincia di Bat: 64.663; provincia di Brindisi: 59.300; provincia di Foggia: 98.557; provincia di Lecce: 100.344; provincia di Taranto: 86.940; residenti fuori regione: 4.629; provincia in definizione: 2.052.