Covid in Puglia, 1.585 nuovi casi nelle ultime 24 ore e sei decessi

Diramato oggi, sabato 4 giugno 2022, il bollettino quotidiano della Regione Puglia relativo alle rilevazioni Covid. I nuovi casi di infezione nelle ultime 24 ore sono 1.585, mentre i tamponi processati sono 11.218. Purtroppo, si contano anche 6 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 491; provincia di Bat: 115; provincia di Brindisi: 101; provincia di Foggia: 282; provincia di Lecce: 317; provincia di Taranto: 251; residenti fuori regione: 19; provincia in definizione: 9.

Attuali positivi e ricoveri

Dopo l'incremento registrato ieri, decisamente trascurabile, torna a scendere il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 25.497. Ieri erano 25.843. Per quanto concerne la situazione ricoveri in Puglia, il dato relativo ai pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali della regione fa segnare un lieve incremento: oggi ci sono 255 pazienti, ieri erano 252. Diversa la situazione nelle terapie intensive: si passa dai 18 pazienti ricoverati di ieri ai 16 di oggi.

Ricoveri nel Brindisino

Per quanto riguarda la situazione ricoveri negli ospedali della provincia di Brindisi, la situazione è la seguente. Al Perrino di Brindisi in Malattie infettive ci sono 11 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 1 paziente su 2 posti disponibili; in Terapia intensiva 0; in Area mista 5 pazienti su 20 posti disponibili. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna sono ricoverati 4 pazienti su 28 posti disponibili; in Pneumologia 0. Il Post Covid di Mesagne ospita 3 persone su 16 posti disponibili.

I dati complessivi

Dall'inizio della pandemia Covid, in Puglia sono stati registrati 1.137.800 casi totali, a fronte di 11.066.463 test eseguiti. Le persone guarite a oggi sono 1.103.780, mentre si contano 8.523 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 374.582; provincia di Bat: 99.949; provincia di Brindisi: 106.401; provincia di Foggia: 165.981; provincia di Lecce: 225.938; provincia di Taranto: 152.750; residenti fuori regione: 8.555; provincia in definizione: 3.644.