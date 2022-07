Covid in Puglia: aumentano gli attuali positivi e i ricoverati, ma zero decessi

Diramato il bollettino quotidiano Covid relativo alla regione Puglia. Oggi, lunedì 4 luglio 2022, risente dell'ormai consueto calo di tamponi della domenica. I nuovi casi sono 3.649, mentre i tamponi processati sono 11.389. Per il secondo giorno consecutivo, fortunatamente, non si contano decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 1.099; provincia di Bat: 318; provincia di Brindisi: 427; provincia di Foggia: 391; provincia di Lecce: 977; provincia di Taranto: 377; residenti fuori regione: 55; provincia in definizione: 5.

Prosegue la crescita di un indicatore, quello degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 58.236; ieri erano 55.906. Aumentano anche i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali regionali: oggi ce ne sono 373, 32 in più rispetto al dato di ieri. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 14, come ieri.

Dal bollettino quotidiano si ricavano anche i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. Sin qui, i casi totali sono 1.228.314, a fronte di complessivi 11.458.698 tamponi processati. Le persone guarite sono 1.161.444, 8.634 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 402.434; provincia di Bat: 108.803; provincia di Brindisi: 114.376; provincia di Foggia: 180.276; provincia di Lecce: 245.111; provincia di Taranto: 163.411; residenti fuori regione: 9.916; provincia in definizione: 3.987.