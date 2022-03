Covid in Puglia, continua a calare il numero dei ricoverati. Altri undici decessi

Continua a scendere il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi, ma intanto oggi, venerdì 4 marzo 2022, sono 3.888 i nuovi casi registrati. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella regione ammontano a 54.775 unità. Purtroppo, si contano anche undici decessi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi dalla Regione Puglia. Di seguito, i casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 1.102; provincia di Bat: 282; provincia di Brindisi: 280; provincia di Foggia: 524; provincia di Lecce: 1.204; provincia di Taranto: 463; residenti fuori regione: 20; provincia in definizione: 13.

In Puglia, a oggi, sono 74.644 le persone positive al Covid. Ieri erano 75.505. Sempre oggi, nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi ci sono 572 pazienti. Altri 29 si trovano in terapia intensiva. Ieri i due dati si attestavano sulle 580 e 35, rispettivamente, unità.

Poi, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali fino ad ora registrati sono 749.431, a fronte di 8.842.923 tamponi effettuati complessivamente. Le persone guarite dal virus sono 667.077, mentre sono 7.710 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 247.109; provincia di Bat: 73.581; provincia di Brindisi: 69.383; provincia di Foggia: 117.421; provincia di Lecce: 132.534; provincia di Taranto: 101.502; residenti fuori regione: 5.410; provincia in definizione: 2.491.