Stabili i ricoveri ma altre 8 vittime del Covid e oltre 6mila nuovi casi

Altri 6.269 nuovi casi di Covid-19 nella regione Puglia su 54.279 test effettuati. Otto le persone decedute. E' il quadro del nuovo bollettino epidemiologico diramato dal dipartimento della Salute della regione Puglia oggi, sabato 5 febbraio. Sono sempre le province di Bari e Lecce quelle con il più alto numero di contagiati, rispettivamente 1.788 e 1.582 casi, seguite da Foggia con 924, Taranto con 788, Bat con 575 e Brindisi con 542. Cinquantuno, invece, i casi residenti fuori regione e 19 quelli con provincia in via di definizione. In totale sono 108.012 le persone attualmente positive.

Quanto ai ricoveri, restano stabili con un leggerissimo incremento delle persone in area non critica: sono 753. In Terapia intensiva, invece, i ricoveri sono 66. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverati complessivamente 83 pazienti. Il Perrino ne ospita 50: 14 in malattie Infettive, 17 in Pneumologia, 13 in Medicina Interna, 6 in terapia Intensiva. Sempre al Perrino si trovano 4 pazienti nell’area Covid per adulti e 3 bambini nell’area Covid pediatrica. A Ostuni sono invece ricoverate 33 persone: 11 in Pneumologia, 22 in Medicina Interna. I post Covid di Ceglie Messapica, Mesagne e Cisternino ospitano rispettivamente 6, 12 e 4 pazienti.



Dati complessivi: 638.002 i casi totali su 7.978.647 test eseguiti. 522.676 le persone guarite e 7.314 le persone decedute. Casi totali per provincia: Provincia di Bari: 217.036; Provincia di Bat: 65.238; Provincia di Brindisi: 59.842; Provincia di Foggia: 99.481; Provincia di Lecce: 101.926; Provincia di Taranto: 87.728; Residenti fuori regione: 4.680; Provincia in definizione: 2.071.

Aggiornamento vaccinazioni

Secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 3 febbraio 2022 sono state somministrate 893.567 dosi di vaccino, di cui 340.186 prime dosi, 321.048 seconde dosi e 232.333 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.351,5 dosi per giornata di

vaccinazione. Il 63,5 per cento (567.626) delle dosi è rappresentato da Pfizer, il 23,1 per cento (206.098) da Moderna, il 9,6 per cento (86.097) da AstraZeneca, il 2,4 per cento (21.590) da Pfizer pediatrico e l'1,4 per cento (12.096) da Janssen (Johnson&Johnson).