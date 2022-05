Covid in Puglia, il monitoraggio: in una settimana calano i casi

Calano i casi Covid in Puglia: secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal 27 aprile al 3 maggio vi è stata una diminizione del 15,9 per cento rispetto al periodo precedente. L'incidenza è scesa a 2.547 casi su 100mila abitanti, rispetto ai 2.675 della settimana tra il 20 e il 26 aprile scorsi. Sopra media nazionale, rimarca la Fondazione GImbe, i posti letto in area medica (18,5 per cento), mentre sono sotto soglia quelli in terapia intensiva (5 per cento) occupati da pazienti Covid-19.

I dati del bollettino

Intanto, oggi, giovedì 5 maggio 2022, è stato diramato il bollettino quotidiano relativo al Covid in Puglia. Secondo i dati in possesso della Regione, i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.908, 22.779 i test giornalieri. Purtroppo si contano altri 12 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 1.404; provincia di Bat: 246; provincia di Brindisi: 406; provincia di Foggia: 442; provincia di Lecce: 671; provincia di Taranto: 695; residenti fuori regione: 36; provincia in definizione: 8.

Situazione ricoveri in Puglia

Continua il calo dell'indicatore relativo agli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 97.105; ieri ce n'erano 98.484. In discesa anche il dato che riguarda i ricoveri: nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi ci sono al momento 521 pazienti; ieri erano 545. Rimane invariato rispetto a ieri il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali: sono 25.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Per quanto riguarda la situazione ricoveri in provincia di Brindisi, al Perrino in Malattie infettive si contano 10 pazienti; in Pneumologia 2; in Terapia intensiva 3; in Area mista 10. Presso l'ospedale di Ostuni in Medicina interna sono ricoverati 11 pazienti; in Pneumologia 4. Il Post Covid di Mesagne, infine, ospita 8 pazienti.

I dati complessivi

Uno sguardo anche ai dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali sono 1.083.293, a fronte di 10.656.497 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 977.857, 8.331 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 355.666; provincia di Bat: 96.614; provincia di Brindisi: 101.476; provincia di Foggia: 158.974; provincia di Lecce: 214.592; provincia di Taranto: 144.474; residenti fuori regione: 8.073; Provincia in definizione: 3.424.