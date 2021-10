Covid in Puglia: registrati 126 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione Puglia oggi fa segnare 126 nuovi casi di Covid e 12.743 tamponi effettuati. Purtroppo, si registra un decesso nelle ultime 24 ore. Sono i dati di oggi, martedì 5 ottobre 2021. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 35; provincia di Bat: 18; provincia di Brindisi: 10; provincia di Foggia: 31; provincia di Lecce: 9; provincia di Taranto: 23; residenti fuori regione: 0; provincia in definizione: 0.

Al momento si contano 2.559 persone attualmente positive al Covid. Ieri erano 2.593. Sono 151 le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi (ieri se ne contavano 150). Nelle terapie intensive ci sono invece 17 persone, a fronte delle 16 di ieri.

Per quanto riguarda i dati complessivi dall'inizio della pandemia, si contano 269.228 casi totali, a fronte di 3.738.242 di tamponi effettuati. Le persone guarite in Puglia sono 259.872, mentre si contano 6.797 decessi. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 98.787; provincia di Bat: 28.194; provincia di Brindisi: 21.340; provincia di Foggia: 47.346; provincia di Lecce: 31.239; provincia di Taranto: 40.859; residenti fuori regione: 991; provincia in definizione: 472.