Covid, Puglia: lieve calo dei pazienti ricoverati. Nessun decesso

Lieve calo delle persone attualmente positive al Covid in Puglia nelle ultime 24 ore: oggi (domenica 5 settembre 2021) se ne contano 4.318, ieri erano 4.323. Giù anche un altro indicatore, quello dei ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi. Oggi i pazienti ricoverati sono 226, ieri erano 230. Stabile rispetto al giorno precedente il numero dei pazienti nelle terapie intensive: sono 20. Per quanto riguarda il Brindisino: al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Per quanto riguarda i dati diramati dal bollettino quotidiano della Regione Puglia, oggi risultano 156 nuovi casi di positività al Covid e 13.262 test giornalieri effettuati. Zero i decessi, fortunatamente. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 37; provincia di Bat: 51; provincia di Brindisi: 7; provincia di Foggia: 15; provincia di Lecce: 43; provincia di Taranto: 4; residenti fuori regione: 0; un caso di provincia in via di definizione è stato attribuito alla provincia di residenza.

Per quanto riguarda i dati complessivi dall'inizio della pandemia, si contano 264.783 casi totali a fronte di 3.356.534 test eseguiti. Le persone guarite sono 253.743, mentre 6.722 quelle decedute. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 97.604; provincia di Bat: 27.681; provincia di Brindisi: 20.978; provincia di Foggia: 46.639; provincia di Lecce: 30.025; provincia di Taranto: 40.442; residenti fuori regione: 967; provincia in definizione: 447.