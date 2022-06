Covid in Puglia, oltre 5.500 guariti e 631 nuovi casi in un giorno. Un decesso

Diramato anche oggi, lunedì 6 giugno 2022, il bollettino quotidiano relativo ai dati Covid in Puglia. I nuovi casi registrati nell'arco delle ultime 24 ore sono 631, 6.603 i tamponi processati. E' stato registrato anche 1 decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 173; provincia di Bat: 54; provincia di Brindisi: 52; provincia di Foggia: 133; provincia di Lecce: 147; provincia di Taranto: 55; residenti fuori regione: 15; provincia in definizione: 2.

I ricoveri

Si registra un altro calo per quanto riguarda il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 20.352. Ieri erano 25.401. Resta invariata, rispetto al dato di ieri, la situazione ricoveri negli ospedali regionali: nelle aree non critiche ci sono 246 pazienti, 15 nelle terapie intensive.

I ricoveri nel Brindisino

Grazie ai dati forniti dall'Asl di Brindisi, è possibile dare uno sguardo alla situazione ricoveri in provincia. Al Perrino in Malattie infettive ci sono 11 pazienti; in Pneumologia 2; in Area mista 4; in Terapia intensiva 0. Presso l'ospedale di Ostuni in Pneumologia ci sono 0 pazienti; in Medicina interna 4. Il Post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

I dati complessivi

In Puglia, dall'inizio di questa pandemia da Covid, ci sono stati 1.139.293 casi totali di positività, a fronte di 11.082.350 test. Le persone guarite sono 1.110.412 (5.679 nelle ultime 24 ore), 8.529 i decessi. Di seguito, i casi totali per provincia. Provincia di Bari: 375.008; provincia di Bat: 100.083; provincia di Brindisi: 106.527; provincia di Foggia: 166.259; provincia di Lecce: 226.267; provincia di Taranto: 152.918; residenti fuori regione: 8.576; provincia in definizione: 3.655.