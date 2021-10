Covid in Puglia, stabili i ricoveri. Registrati zero decessi

Sono 2.499 le persone attualmente positive al Covid in Puglia. E' il dato che emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi (mercoledì 6 ottobre) dalla Regione Puglia. Ieri i positivi erano 2.559, continua dunque il lento arretramento della pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri, oggi nelle aree non critiche ci sono 150 pazienti, mentre 18 si trovano nelle terapie intensive degli ospedali regionali. Ieri erano rispettivamente 151 e 17. Per quanto riguarda il territorio brindisino, al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 3 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

I nuovi casi di Covid registrati nel bollettino odierno sono 143; 15.420 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Fortunatamente non si conta alcun decesso. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 45; provincia di Bat: 6; provincia di Brindisi: 22; provincia di Foggia: 22; provincia di Lecce: 30; provincia di Taranto: 18; residenti fuori regione: 0; provincia in definizione: 0.

I dati dall'inizio della pandemia da Covid nella regione segnano 269.371 casi totali, a fronte di 3.753.662 di test eseguiti. Le persone guarite in Puglia sono complessivamente 260.075. I decessi sono 6.797. Di seguito, i casi totali divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 98.832; provincia di Bat: 28.200; provincia di Brindisi: 21.362; provincia di Foggia: 47.368; provincia di Lecce: 31.269; provincia di Taranto: 40.877; residenti fuori regione: 991; provincia in definizione: 472.

Intanto, nella Asl di Brindisi prosegue la campagna vaccinale: ieri (martedì 5 ottobre 2021) sono state somministrate circa 1200 dosi, tra cui 193 all'istituto Marconi-Flacco di Brindisi, 213 al PalaGentile di Ostuni, 52 nel centro commerciale Conforama di Fasano, 222 nella palestra della scuola Falcone a Mesagne, 125 al pressostatico di San Vito dei Normanni, 11 nella struttura tensostatica di Oria e 320 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana.