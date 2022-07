Covid in Puglia, il virus avanza: i nuovi casi ancora oltre quota 8mila. Dieci decessi

Non accenna ad arretrare il Covid in Puglia durante questo luglio. E' stato diramato oggi, giovedì 7 luglio 2022, il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Puglia. I nuovi casi sono 8.826, mentre i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 30.097. Purtroppo, si contano anche 10 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 2.802; provincia di Bat: 743; provincia di Brindisi: 935; provincia di Foggia: 923; provincia di Lecce: 1.989; provincia di Taranto: 1.267; residenti fuori regione: 138; provincia in definizione: 29.

Continua a crescere di giorno in giorno un indicatore importante come quello degli attuali positivi al Covid in Puglia: oggi se ne contano 74.495. Ieri erano 69.564. Sempre ieri, nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi erano ricoverati 414 pazienti, oggi ce ne sono 432. Come si nota, anche in questo caso c'è un aumento giornaliero. Stabile invece il dato relativo alle terapie intensive: ci sono 17 pazienti.

Grazie ai dati forniti dall'Asl di Brindisi, si può conoscere il numero dei pazienti distribuiti presso i nosocomi brindisini. Presso il Perrino di Brindisi, in Malattie infettive ci sono 17 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 2 su 4; in Area mista 16 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna ci sono 3 pazienti su 8 posti disponibili. Il Post Covid di Mesagne ospita 9 pazienti.

Uno sguardo ai dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. Sino ad oggi i casi totali sono 1.257.341, a fronte di 11.547.968 test processati. Le persone guarite fino a oggi sono 1.174.189; purtroppo si contano sin qui 8.657 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 411.413; provincia di Bat: 111.209; provincia di Brindisi: 117.537; provincia di Foggia: 183.440; provincia di Lecce: 251.842; provincia di Taranto: 167.423; residenti fuori regione: 10.396; provincia in definizione: 4.081.