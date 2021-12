Covid in Puglia, sono 468 i nuovi casi di positività. Zero decessi

Il numero dei nuovi positivi al Covid in Puglia torna a salire. Nel bollettino quotidiano diramato oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, dalla Regione Puglia, si contano 468 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, un numero che non si registrava da tempo. I test effettuati sono 20.631. Fortunatamente, non è stato registrato alcun decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 156; provincia di Bat: 9; provincia di Brindisi: 81; provincia di Foggia: 82; provincia di Lecce: 80; provincia di Taranto: 52; residenti fuori regione: 4; provincia in definizione: 4.

Balzo in avanti nel numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia, si passa dai 4.629 di ieri ai 4.833 di oggi. Si registra un lieve aumento anche nel numero delle ospedalizzazioni. Oggi nelle aree non critiche degli ospedali regionali si contano 141 pazienti, a fronte dei 136 di ieri. Nelle terapie intensive ci sono attualmente 18 pazienti, uno in più rispetto al dato di ieri.

Infine, ci sono i dati complessivi dall'inizio della pandemia da Covid relativi alla Puglia. Sino ad ora si contano complessivamente 281.981 casi, a fronte di 4.948.367 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 270.244, mentre si sono registrati 6.904 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 101.757; provincia di Bat: 28.905; provincia di Brindisi: 22.552; provincia di Foggia: 50.323; provincia di Lecce: 33.577; provincia di Taranto: 43.254; residenti fuori regione: 1.064; provincia in definizione: 549.