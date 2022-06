Covid in Puglia, 1.347 nuovi casi in 24 ore e dodici persone decedute

Il bollettino quotidiano relativo al Covid diramato ogni giorno dalla Regione Puglia oggi, mercoledì 8 giugno 2022, fa segnare 1.347 nuovi casi di positività. I tamponi processati sono stati 11.140. Purtroppo si contano anche 12 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 445; provincia di Bat: 126; provincia di Brindisi: 84; provincia di Foggia: 260; provincia di Lecce: 262; provincia di Taranto: 141; residenti fuori regione: 21; provincia in definizione: 8.

Attuali positivi e ricoveri

In lieve risalita un indicatore importante: quello degli attuali positivi al Covid in Puglia. Oggi sono 20.447, ieri se ne contavano 20.238. Fondamentalmente stabile la situazione dei ricoveri negli ospedali della regione: nelle aree non critiche degli ospedali regionali oggi ci sono 241 pazienti, dato uguale a quello del giorno precedente. Nelle terapie intensive i pazienti ricoverati sono 16, uno in più rispetto a ieri.

Ricoveri nel Brindisino

Grazie ai dati forniti dall'Asl di Brindisi, è possibile dare uno sguardo anche alla situazione ricoveri nel Brindisino. Al Perrino di Brindisi, in Malattie infettive ci sono 11 pazienti; in Pneumologia 1; in Terapia intensiva 0; in Area mista 2. Presso l'ospedale di Ostuni, in Medicina interna sono ricoverati 5 pazienti; in Pneumologia 0. Il Post Covid di Mesagne ospita infine 4 pazienti.

I dati complessivi

Dall'inizio di questa pandemia da Covid, in Puglia, si contano in totale 1.142.378 casi di positività, a fronte di 11.105.219 tamponi processati. Le persone guarite sono 1.113.386, 8.545 quelle decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 376.050; provincia di Bat: 100.370; provincia di Brindisi: 106.720; provincia di Foggia: 166.839; provincia di Lecce: 226.850; provincia di Taranto: 153.263; residenti fuori regione: 8.616; provincia in definizione: 3.670.