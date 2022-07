Covid in Puglia, diminuiscono i tamponi ma i casi sono sempre tanti. Ancora 10 decessi

Diramato il bollettino quotidiano relativo al Covid diffuso dalla Regione Puglia. Rispetto al dato di ieri, oggi (venerdì 8 luglio 2022) i nuovi casi superano sempre quota 8mila, anche con meno tamponi processati. Sono, per la precisione, 8.626, mentre i test sono 26.612. Purtroppo, si contano altri 10 decessi. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 2.510; provincia di Bat: 767; provincia di Brindisi: 927; provincia di Foggia: 960; provincia di Lecce: 2.038; provincia di Taranto: 1.227; residenti fuori regione: 167; provincia in definizione: 30.

Non si ferma la crescita di un indicatore importante come quello degli attuali positivi al Covid in Puglia. Oggi se ne contano 78.207, mentre ieri erano 74.495. Si registra, invece, una diminuzione dei posti letto occupati nelle aree non critiche degli ospedali regionali. Oggi le persone ricoverate sono 424, ieri erano 432. In terapia intensiva oggi ci sono 18 pazienti, uno in più rispetto al dato di ieri.

L'Asl di Brindisi fornisce i dati relativi ai pazienti ricoverati negli ospedali del Brindisino. Al Perrino di Brindisi in Malattie infettive ci sono 17 pazienti a fronte di 20 posti disponibili; in Pneumologia 3 su 4; in Area mista 18 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni in Medicina interna sono ricoverati 6 pazienti su 8 posti disponibili. Il Post Covid di Mesagne ospita infine 9 pazienti.

Nel bollettino vengono anche indicati i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid a oggi. I casi totali sono 1.265.967, a fronte di 11.574.580. Le persone guarite sono 1.179.093, mentre si contano 8.667 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 413.923; provincia di Bat: 111.976; provincia di Brindisi: 118.464; provincia di Foggia: 184.400; provincia di Lecce: 253.880; provincia di Taranto: 168.650; residenti fuori regione: 10.563; provincia in definizione: 4.111.