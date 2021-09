Covid in Puglia, calo dei posti letto occupati negli ospedali. Zero decessi

Otto nuovi casi in provincia di Brindisi, 178 in tutta la regione nelle ultime 24 ore. Sono 14.233 i test giornalieri effettuati. Maglia nera per nuovi contagi è la provincia di Lecce

Il numero degli attualmente positivi in Puglia è, da ieri (8 settembre), sotto quota 4mila unità. Oggi (9 settembre) se ne contano 3.854 di persone positive al Covid nella Regione. Di queste, 205 sono i pazienti ricoverati in area non critica negli ospedali pugliesi. Ieri erano 213. Sempre ieri, erano 26 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Oggi se ne contano 25, con un trend lievemente al ribasso. Per quanto riguarda il Brindisino: al Perrino sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 3 pazienti.

I dati divulgati dalla Regione Puglia e che riguardano il bollettino odierno parlano di 178 nuovi casi in tutta la regione nell'arco delle ultime 24 ore. I tamponi effettuati in un giorno sono 14.233. Fortunatamente, non si registrano decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 33; provincia di Bat: 34; provincia di Brindisi: 8; provincia di Foggia: 24; provincia di Lecce: 61; provincia di Taranto: 17; residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: 0.

Per quanto concerne i dati complessivi dall'inizio della pandemia in Puglia: si registrano 265.445 casi totali, a fronte di 3.407.378 di test eseguiti. Le persone guarite sono complessivamente 254.857, 6.734 quelle decedute. Di seguito, i casi complessivi divisi per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 97.761; provincia di Bat: 27.780; provincia di Brindisi: 21.006; provincia di Foggia: 46.732; provincia di Lecce: 30.256; provincia di Taranto: 40.490; residenti fuori regione: 971; provincia in definizione: 449.