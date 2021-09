Covid, Puglia. Calano i ricoveri in Terapia Intensiva ma sono 222 i nuovi contagi

Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 5 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti

Buone notizie dal fronte dei pazienti ricoverati negli ospedali della regione Puglia: calano le presenze, infatti, sia nelle aree non critiche dove si registrano 182 persone (quattro in meno rispetto a ieri, venerdì 10 settembre) sia nelle terapie intensive dove sono appena 20 ( tre unità in meno nelle ultime 24 ore).

Solo al Perrino di Brindisi si registra un nuovo ingresso in Malattie Infettive: si tratta di un 84enne non vaccinato contro il Covid. Salgono così a 5 i pazienti nello stesso reparto del nosocomio brindisino, stesso numero in Pneuomologia. Mentre nel post Covid di Mesagne sono solo 2 i pazienti ricoverati.

Quanto ai nuovi casi positivi, invece, il bollettino di oggi (sabato 11 settembre) segnala 222 casi su 16.343

test effettuati. Mentre sono 2 le persone decedute. I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: Bari: 46; Bat: 33; Brindisi: 37; Foggia: 32; Lecce: 45; Taranto: 22; residenti fuori regione: 1; provincia in definizione: 6. Le persone attualmente positive sono 3.725.