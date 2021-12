Covid, Puglia: quasi 500 nuovi contagi e ricoveri in aumento, tre decessi nel Brindisino

Sono 497 i nuovi casi Covid registrati nella regione Puglia nelle ultime 24 ore. Nel bollettino epidemiologico di oggi, domenica 19 dicembre 2021, la provincia più colpita è quella di Bari con 169 casi, seguita da Foggia con 110, Lecce con 98, Brindisi con 88, Bat con 15 e Taranto con 11. Tre i casi di residenti fuori regione. I test effettuati sono stati 23.784. Le persone attualmente positive sono 7.178.

Quanto ai ricoveri, invece, nell'arco di 24 ore sono 10 i pazienti in più in area non critica: dai 139 di ieri (sabato 18 dicembre 2021) ai 149 di oggi (domenica 19 dicembre 2021). Stabili i numeri nelle Terapie Intensive: 25. Al Perrino sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti. Trei decessi: una paziente di 97 anni, un paziente di 82 e uno di 72 anni.