Covid, Puglia: diminuiscono gli attuali positivi ma ancora oltre 200 i nuovi casi

Sono 233 in nuovi casi Covid-19 registrati nella regione Puglia oggi, giovedì 25 novembre 2021, su 23.525 test effettuati. Una sola persona risulta deceduta. E' la provincia di Foggia ad avere il numero maggiore di positivi, 69, seguita dalla provincia di Bari con 44, Brindisi con 38, Lecce con 36, Taranto con 23, Bari con 21 e Bat con 21. Gli attuali positivi sono 3.830, in diminuzione rispetto a ieri, mercoledì 24 novembre (erano 3.910).

Quanto ai ricoveri, invece, sono 143 le persone ricoverate in area non critica e 19 quelle in Terapia intensiva. Al Perrino di Brindisi sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella Asl di Brindisi ieri (24 novembre) sono state 2.800 le somministrazioni di vaccino anti Covid, per l'80 per cento terze dosi. Tra queste, 697 le vaccinazioni nella struttura di Bozzano e 77 nel centro Primula dell'ospedale Perrino, a Brindisi; 643 da Conforama a Fasano; 360 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica; 357 nella scuola primaria di San Donaci; 350 nel tensostatico di Oria; 137 vaccinazioni a domicilio e 145 somministrazioni in ambulatorio a cura dei medici di famiglia.

Ieri sono partiti gli open day per operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile e volontari. Chi rientra in queste categorie può accedere senza prenotazione in alcuni centri della provincia per effettuare la terza dose. Gli open day sono stati programmati, al momento, nei comuni di Brindisi, Fasano e Oria, fino al 28 novembre dalle 9 alle 14.