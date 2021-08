Covid. In Puglia 900 nuovi positivi in una settimana, ricoverati oltre quota 100

Oggi in Puglia (sabato 7 agosto 2021) a fronte di 17440 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 360 casi positivi: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia Bat, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. E' il dato più alto nell'andamento della settimana che va da sabato 31 luglio ad oggi, con un picco di 912 nuovi casi positivi (erano 2348 sabato 31 luglio e sono 3260 oggi sabato 7 agosto). Si registrano 25 nuovi ingressi negli ospedali pugliesi negli ultimi sette giorni che portano oltre 100 il numero dei pazienti ricoverati. Poco più di 600, invece, i guariti, sempre nell'ultima settimana.

Scarica il bollettino

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.978.308 test. 247615 sono i pazienti guariti. 3260 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257458, così suddivisi: 96.148 nella Provincia di Bari; 26.071 nella Provincia di Bat; 20.289 nella Provincia di Brindisi; 45.718 nella Provincia di Foggia; 39.946 nella Provincia di Taranto; 874 attribuiti a residenti fuori regione 423 casi provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 261.952 e di questi 216.168 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 75,5 per cento e al 62,3 per cento. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 94,8 per cento e al 91,3 per cento per il ciclo completo.