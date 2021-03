Covid Puglia: oltre mille i nuovi contagi in 24 ore, sono 39 i decessi

Sale, nuovamente, la curva dei contagi in Puglia nelle ultime 24 ore: su 10732 test effettuati sono stati registrati 1.286 casi positivi: 524 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia Bat, 171 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 256 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. La Puglia raggiunge, ancora la soglia minima dei posti letto nelle Terapie Intensive con il 30 percento di pazienti Covid, secondo l'ultimo monitoraggio dell’Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato a ieri sera martedì 8 marzo.

In un solo giorno, in Puglia si è passati dal 27 al 30 percento, mentre nell’area Medica (reparti di pneumologia e malattie infettive) l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid è al 37 percento, in risalita di un punto percentuale, ma sotto la soglia critica fissata al 40 percento. Non si arrestano, nemmeno, i decessi per Covid, sono 39: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.637.604 test, 117.371 sono i pazienti guariti, 35.805 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 157.337 così suddivisi: 60.894 nella Provincia di Bari; 16.314 nella Provincia di Bat; 11.544 nella Provincia di Brindisi; 30.873 nella Provincia di Foggia; 13.557 nella Provincia di Lecce; 23.333 nella Provincia di Taranto; 614 attribuiti a residenti fuori regione; 208 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati a Brindisi e provincia

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 30 pazienti in Medicina interna e 25 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 8 in Rianimazione. Oggi un decesso in Rianimazione: una donna di 83 anni. I post Covid ospitano 16 pazienti a Mesagne e 8 a Ceglie Messapica.

Ospedale Fiera ancora chiuso, pazienti dalla Puglia trasferiti a Brindisi

"Ma quando apre l’ospedale in Fiera? Era stata prevista per venerdì scorso e invece non si hanno notizie e nel frattempo a Brindisi sono stati trasferiti 18 pazienti da Bari, 3 da Taranto e 1 da Foggia e si rischia il tutto esaurito." Lo dichiara il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati. "Sollevo questo problema non per gusto polemico, come sempre mi sforzo, ma sulla base di un’analisi numerica in grado di evidenziare il disservizio che la mancata apertura genera sulle altre Asl e in particolare sulla Asl di Brindisi - continua Amati. Ad oggi risulta infatti che nelle strutture di Brindisi sono ricoverati 18 pazienti provenienti dalla Asl di Bari, 1 da Foggia e 3 da Taranto, per un totale di 22 pazienti, di cui uno ricoverato in terapia intensiva. Tale dato di mobilità passiva infraregionale comporta a carico della Asl di Brindisi un indice di occupazione quasi totale nei reparti funzionali alla cura del Covid, così rappresentato: ospedale Perrino, malattie infettive 20 su 20, pneumologia 20 su 28, terapia intensiva 8 su 28, ospedale Ostuni, medicina interna 30 su 36, pneumologia 25 su 28. Mi pare dunque chiaro, sulla base dei numeri, come sia rilevante l’apertura del nuovo ospedale in Fiera e quanto la sua inattività incida sugli altri ospedali”.