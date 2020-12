Covid: altri 23 decessi in Puglia, di cui tre al Perrino

Continua il trend a rialzo delle persone guarite dal Covid-19 in Puglia, sono 285 in più in un solo giorno, così come aumenta la percentuale di persone che non necessitano di cure ospedaliere: sono 487 ( ieri 19 dicembre, 51.780 - oggi 20 dicembre, 52.267). Quattro in meno le persone ricoverate ( 1.609 ieri 19 dicembre - 1.605 oggi 20 dicembre). Ma il bollettino regionale odierno ( 20 dicembre) registra una diminuzione di tamponi effettuati secondo i dati del dipartimento Promozione della Salute, ovvero 7.495 test. I casi positivi sono 791, così suddivisi: 414 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia Bat, 41 in provincia di Foggia, 88 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Stabile, invece, il numero dei decessi, sono 23: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 959.266 test e 24.548 sono i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 53.872. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 80.599, così suddivisi: 31.090 nella Provincia di Bari; 9.352 nella Provincia di Bat; 5.925 nella Provincia di Brindisi; 17.644 nella Provincia di Foggia; 6.348 nella Provincia di Lecce; 9.699 nella Provincia di Taranto; 466 attribuiti a residenti fuori regione; 75 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 13 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 10 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. Tra ieri e oggi tre decessi al Perrino: un paziente di 71 anni in Rianimazione, uno di 84 anni in Malattie infettive e una paziente di 90 anni in Medicina interna. I post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica, 9 a Cisternino.