Covid Puglia, dietrofront di Emiliano: 18 Comuni tornano "gialli"

Dopo la decisione dello scorso 8 dicembre, dietrofront del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, su 18 dei 20 Comuni dichiarati "arancioni": tornano in zona gialla, sulla base delle verifiche effettuate dal dipartimento Salute della Regione Puglia sull'ultima settimana di monitoraggio. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa dopo l'annuncio fatto dallo stesso Emiliano che, spiega, la decisione coinvolgerà i comuni delle province Bat e di Foggia che erano stati oggetto di ordinanza la settimana scorsa. "Stiamo verificando con i sindaci di Gravina ed Altamura i dati di questi comuni della Citta Metropolitana di Bari per decidere se prorogare o meno", conclude Emiliano. L'8 dicembre 20 Comuni pugliesi erano ritornati in zona arancione perché i dati epidemiologici erano peggiori rispetto al resto del territorio, contro troppi contagi e focolai attivi.