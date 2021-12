Covid in Puglia, meno tamponi. I nuovi casi sono 883, due decessi

Cala vistosamente il numero di tamponi effettuati nel giorno di Natale. E cala il numero dei nuovi positivi al Covid. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi, domenica 26 settembre, dalla Regione Puglia. I nuovi casi registrati sono 883, mentre sono stati processati 13.128 tamponi. Purtroppo, si registrano anche due decessi. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 271; provincia di Bat: 18; provincia di Brindisi: 158; provincia di Foggia: 164; provincia di Lecce: 220; provincia di Taranto: 33; residenti fuori regione: 14; provincia in definizione: 5.

Continuano ad aumentare gli attuali positivi al Covid in Puglia. Oggi se ne contano 11.643, mentre ieri erano 10.864. Diminuiscono lievemente i ricoveri: nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi oggi ci sono 171 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive dei nosocomi regionali oggi ci sono 22 pazienti, tre in meno rispetto al dato del giorno precedente. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.

Infine, ci sono i dati totali relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali di Covid sono 293.546, a fronte di 5.416.748 tamponi effettuati. I guariti fino ad ora sono 274.949, mentre i decessi ammontano a 6.954 unità. Di seguito, i casi totali divisi per provincia. Provincia di Bari: 105.237; provincia di Bat: 29.735; provincia di Brindisi: 24.245; provincia di Foggia: 52.487; provincia di Lecce: 35.815; provincia di Taranto: 44.248; residenti fuori regione: 1.216; provincia in definizione: 563.