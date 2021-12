Covid in Puglia: sono 1.957 i nuovi casi registrati, record della quarta ondata

Nel bollettino quotidiano diramato oggi, martedì 28 dicembre 2021, dalla Regione Puglia è record di nuovi casi Covid per quanto riguarda la quarta ondata. I nuovi positivi registrati sono infatti 1.957. Record anche di test effettuati: sono 50.072 nelle ultime 24 ore. Fortunatamente, non si registra alcun decesso. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 546; provincia di Bat: 191; provincia di Brindisi: 191; provincia di Foggia: 224; provincia di Lecce: 507; provincia di Taranto: 206; residenti fuori regione: 86; provincia in definizione: 6.

Aumenta, di conseguenza, il numero degli attualmente positivi al Covid in Puglia. Dopo che ieri era stata abbattuta la soglia dei 12mila casi, oggi tocca a quella dei 13mila: sono 13.880, per la precisione. Ieri erano 12.202. Sensibile balzo in avanti anche nei ricoveri. Oggi ci sono 199 pazienti nelle aree non critiche degli ospedali regionali, ieri erano 180. Nelle terapie intensive vi sono 22 pazienti, uno in più rispetto al dato di ieri. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 9 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 7 pazienti.

Infine, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia. I casi totali sono 296.265, a fronte di 5.491.910 test eseguiti. Le persone guarite dal Covid sono 275.430, mentre i decessi sono 6.955. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 106.092; provincia di Bat: 29.965; provincia di Brindisi: 24.521; provincia di Foggia: 52.821; provincia di Lecce: 36.484; provincia di Taranto: 44.502; residenti fuori regione: 1.310; provincia in definizione: 570.