Covid, Puglia: nuovi casi in calo, ma aumenta il numero di attuali positivi

Prosegue la crescita degli attuali positivi, ma cala il numero dei nuovi contagi giornalieri. Stazionario l’andamento della pandemia da Covid-19 in Puglia, come attestato dal bollettino diramato oggi (sabato 30 ottobre) dalla Regione. In un giorno si sono registrati 201 nuovi casi (rispetto ai 233 di ieri), a fronte di 21.782 test effettuarti (rispetto ai 19.608 di ieri). Due persone, purtroppo, sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 49; provincia di Bat, 1; provincia di Brindisi, 2; provincia di Foggia, 50; provincia di Lecce, 33; provincia di Taranto, 63; provincia in definizione, 3.

In calo il numero dei ricoveri. Sono attualmente 129 le persone ricoverate in area non critica, tre in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, si trovano 17 pazienti (stesso numero di ieri). Presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate attualmente 5 persone.

In un giorno sono guarite altre 104 persone, per un totale di 262.958 dall’inizio della pandemia), ma sale di 95 unità il numero di attuali positivi, pari a 2.938. Da marzo 2020 si sono registrati 272.730 casi totali, a fronte di 4.176.220 test eseguiti. Sono decedute 6.834 persone.