Covid, Puglia: contagi oltre quota 100 in 24 ore, 7 le persone decedute

Tornano a salire i contagi da Covid-19 nella regione Puglia che deve fare i conti con 7 persone decedute. E' quanto si legge nel bollettino epidemiologico diramato dal dipartimeto Promozione della Salute oggi, martedì 12 ottobre 2021. Sono 118 i nuovi casi su 12.299 test giornalieri. Più del doppio rispetto a ieri, lunedì 11 ottobre. Salgono, così, a 2.312 gli attuali positivi nella regione. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 25, Bat: 10, Brindisi: 8, Foggia: 24, Lecce: 23, Taranto: 28, residenti fuori regione: 1.

Quanto ai ricoveri, il dato resta stabile in queste ore: 135 in area non critica e 20 in terapia intensiva. Anche a livello locale, non ci sono cambiamenti: al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 2 in Malattie infettive e il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti. Dati complessivi: 269.952 i casi totali, 3.824.701 i test eseguiti, 260.830 le persone guarite, 6.810 quelle decedute. Casi totali per provincia: Provincia di Bari: 98.961, Provincia di Bat: 28.249, Provincia di Brindisi: 21.398, Provincia di Foggia: 47.532, Provincia di Lecce: 31.380, Provincia di Taranto: 40.961, residenti fuori regione: 992, provincia in definizione: 479.