Sono 118mila i pugliesi positivi, altre 15 le vittime per Covid

Cala, seppur di poco, il numero degli attuali positivi al Covid nella regione Puglia che resta, comunque, vicino ai 118mila (sono 118.105 a fronte dei 118mila 680 di ieri, venerdì 1 aprile 2022). Nel bollettino epidemiologico regionale di oggi, sabato 2 aprile 2022, si registrano 6.670 nuovi casi su 39.011 test processati. Le vittime del virus sono 15. Territorialmente è sempre la provincia di Bari con il numero di positivi più alto, sono 2.204, seguita da Lecc con 1.588, po Taranto con 885, Brindisi con 648, la Bat con 452.

La situazione negli ospedali presenta una variazione in rialzo con 678 persone ricoverate in area non critica (erano 656 ieri) e 40 in terapia intensiva (erano 38 ieri). Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverati 59 pazienti. Al Perrino si trovano 19 persone in Matattie infettive e 7 in Terapia intensiva. L’area mista ospita 9 pazienti. A Ostuni sono ricoverati 16 pazienti in Medicina interna e 17 in Pneumologia. I post Covid di Mesagne, Ceglie Messapica e Cisternino accolgono rispettivamente 9, 8 e 5 pazienti.