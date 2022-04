Covid, Puglia: superati gli 8mila decessi, in calo il numero dei positivi

Il bollettino epidemiologico regionale di oggi, lunedì 4 aprile 2022, riporta come ogni inizio di settimana, numeri sempre ridotti: i tamponi registrati sono 19mila 907 con 2.683 nuovi casi di positività al Covid-19. La provincia di Bari ne conta 917, seguita da Lecce con 620, Foggia con 333, Taranto con 285, Brindisi con 272 e Barletta-Andria-Trani con 234. I residenti fuori regione sono 17, i casi per i quali la provincia di provenienza non è stata indicata sono 5.

Cala il numero degli attuali positivi nella regionale che sono 116mila 411 (ieri erano 116mila 641) ma supera il tetto di 8mila il numero dei decessi con i 6 registrati nel bollettino odierno, ovvero 8mila e 005. Lieve aumento nelle ultime 24 ore per i ricoveri: 682 in area non critica (ieri erano 673) e 40 nelle terapie intensive (ieri erano 39).