Covid, istituito il codice di esenzione ticket per i pazienti in post acuzie

Per le persone positive al virus che necessitano di visite e controlli per verificare lo stato di salute dopo la fase acuta dell’infezione

Con deliberazione della giunta regionale numero 403 del 15 marzo 2021 è stato istituito il codice di esenzione dal pagamento del ticket P01 per le persone con Covid-19 che necessitano di visite e controlli per verificare lo stato di salute dopo la fase acuta dell’infezione. Il codice può essere utilizzato solo per la prescrizione di pacchetti day-service o di prestazioni specialistiche ambulatoriali strettamente correlate al Covid-19, in particolare per il follow-up dei pazienti che hanno contratto l’infezione e non sono completamente guariti dopo il superamento della fase acuta.

I percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (Pacc) inclusi nei pacchetti day-service degli ospedali Covid e approvati con deliberazione di giunta regionale numero 1150 del 23 luglio 2020 sono: Pacc Diagnostico Follow up Covid e Pacc Follow up Covid con forte compromissione cardio-polmonare. Il codice di esenzione P01 non deve essere richiesto o rilasciato dal distretto socio sanitario. È riportato sulla ricetta dematerializzata dallo specialista in servizio presso l’ospedale Covid, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base della lettera di dimissione in cui è attestato il trattamento del paziente in fase acuta.