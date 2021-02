Covid Puglia: più di mille i guariti, ma aumentano i nuovi positivi

Ancora alto il numero dei decessi: 27 in 24 ore, uno nel Brindisino dove si registrano 85 casi Covid per un totale di 10.648 dall'inizio dell'emergenza

Sale all'11,2 percento il tasso di positività nella regione Puglia in appena 24 ore con 1.154 nuovi casi positivi al Covid-19 su 10.256 test registrati. Ancora la provincia di Bari la più colpita con 420 casi, seguita da Foggia con 235, Taranto con 233, 99 a Lecce, 85 a Brindisi e 78 nella Bat. Cresce, però, il numero dei guariti rispetto a ieri, mercoledì 24 febbraio: dai 106.688 si passa ai 107.933 di oggi (+1245). Situazione invariata per quanto riguarda, invece, i ricoveri: da 1417 a 1418.

Si registrano, purtroppo, 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.532.395 test, 107.933 sono i pazienti guariti, 31.972 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 143.770, così suddivisi: 54.847 nella Provincia di Bari; 15.393 nella Provincia di Bat; 10.648 nella Provincia di Brindisi; 28.974 nella Provincia di Foggia; 12.222 nella Provincia di Lecce; 20.949 nella Provincia di Taranto; 577 attribuiti a residenti fuori regione; 160 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Puglia del 25/02/2021

Aggiornamento ricoverati a Brindisi e provincia

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 14 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 6 in Rianimazione. Oggi una paziente di 61 anni è deceduta nel reparto di Rianimazione. I post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne e 4 a Ceglie Messapica.