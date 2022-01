Covid, la Puglia passa in zona gialla: Speranza firma l'ordinanza

La Puglia sarà in zona gialla da lunedì 24 gennaio 2022: parla chiaro l'ordinanza firmata dal ministro della salute, Roberto Speranza. Come la Sardegna, la nostra regione ha un tasso di occupazione dei reparti del 24 per cento, nelle terapie intensive la percentuale è del 13 per cento. L'incidenza dei positivi ogni 100mila abitanti è di 50 casi settimanali. Con il passaggio in zona gialla per i pugliesi vaccinati sostanzialmente non cambia nulla: obbligo di mascherina all'aperto, bar, ristoranti, teatri e cinema aperti ed accesso con green pass rafforzato. Passano in zona arancione, invece, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia.