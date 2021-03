Le nuove misure: sì alle passeggiate in spiaggia ma solo fra congiunti

La nuova ordinanza emanata ieri sera, mercoledì 10 marzo 2021, dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è ancora più restrittiva delle precedenti dato l'alto numero dei contagi nell'ultima settimana e per evitare che il diffondersi del virus. Stretta per piazze, parchi, belvederi e lungomare dove è più facile che le persone si raggruppino. Per questo l'ordinanza cita testualmente "divieto di stazionare con persone non conviventi o non appartenenti al proprio nucleo familiare nei pressi degli istituti scolastici, nelle piazze, nelle pubbliche vie, lungomare e belvedere, se non per per usufruire di servizi essenziali".

Cosa vuol dire? Abolita anche la possibilità di fare una passeggiata? No, assolutamente, ma questa è consentita o in solitudine o in coppia, ovvero tra persone che appartengono allo stesso nucleo familiare, conviventi compresi. Stessa cosa è valida per chi decide di uscire a fare una passeggiata in bicicletta: o da soli o in compagnia di un solo componente della famiglia. Invece, toccherà ai sindaci predisporre la chiusura al pubblico "di strade o piazze nei centri urbani per tutta la giornata o in determinate fasce orarie", nel caso in cui si possa registrare il rischio di assembramento. I sindaci potranno disporre "ulteriori o diverse misure più restrittive nell'ambito del territorio comunale di riferimento".