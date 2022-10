Covid, in Puglia tamponi gratuiti solo nei centri Asl: necessaria la prescrizione

BRINDISI - Dal 17 ottobre 2022 i test antigenici rapidi e molecolari per conferma di casi Covid-19 e per accertamento di guarigione verranno eseguiti, con costi a carico del Sistema sanitario regionale, esclusivamente nei centri della Asl e non più nelle farmacie.

Nei centri attivi il tampone viene eseguito, esclusivamente, alle persone che hanno ricevuto prescrizione del Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta, oppure del Servizio di Sorveglianza sanitaria della Asl Brindisi (recapiti 0831 537170 sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it). Drive-in attivi nella provincia di Brindisi: Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni (giorni e orari di accesso all’utenza in allegato).