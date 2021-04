Covid, in Puglia terminati posti Ecmo: paziente di 39 anni trasferita dal Perrino

Procedura con ossigenazione extracorporea, nella regione sono quattro. La donna è giunta a Palermo il 5 aprile in aereo

BRINDISI - In Puglia i posti Ecmo - con ossigenazione extracorporea - sono quattro e sono esauriti. Così una paziente pugliese di 39 anni, positiva al Covid e affetta da grave polmonite bilaterale, è stata trasportata questa mattina (lunedì 5 aprile 2021) dal reparto di Terapia intensiva del Perrino di Brindisi all'Ismett di Palermo. Il trasferimento si è reso necessario in quanto, come detto, i quattro posti Ecmo dei nosocomi pugliesi sono saturi. La donna è stata trasportata a bordo di un aereo dell'aeronautica militare.

Ecmo è un acronimo inglese, che sta per "ExtraCorporeal Membrane Oxygenation" (ossigenazione extracorporea a membrana). Si tratta di una procedura di circolazione extracorporea alla quale si ricorre come supporto nei soggetti con insufficienza cardiaca o respiratoria. Grazie a tale procedura è possibile affidare temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni a un macchinario esterno e intervenire con un trattamento medico sul paziente. Ci si avvale di un macchinario simile a quello usato per la circolazione extracorporea.