Covid: curva dei contagi stabile in Puglia, calano i decessi

BRINDISI - Leggero decremento dei contagi registrato oggi, lunedì 9 novembre, nella regione Puglia. In sole 24 ore sono circa 30 in meno le persone positive secondo i dati forniti dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Diminuiscono anche i decessi: solo 7 registrati oggi ( tutti nella provincia di Bari) rispetto ai 22 di ieri, domenica 8 ottobre. Su 4.103 test per l'infezione effettuati si sono stati registrati 730 casi positivi: 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia Bat, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 605.356 test. 7.774 sono i pazienti guariti. 17.813 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 28.431, così suddivisi: 10.382 nella Provincia di Bari; 2.939 nella Provincia di Bat; 1.905 nella Provincia di Brindisi; 6.388 nella Provincia di Foggia; 1.953 nella Provincia di Lecce ;2.679 nella Provincia di Taranto; 185 attribuiti a residenti fuori regione.

La situazione nella provincia di Brindisi

A Brindisi città il resoconto della Prefettura riporta 281 positivi, come da esiti relativi ai tamponi effettuati fino all’8 novembre 2020. Inoltre i tamponi dei lavoratori del settore del Verde della Brindisi Multiservizi sono risultati tutti negativi, le indagini erano state necessarie a seguito della positività di un dipendente. Ora il settore potrà riprendere il lavoro a pieno regime. Al momento sono ricoverati al Perrino di Brindisi 17 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 16 in Medicina interna, 9 in Rianimazione, 8 nel post Covid di Mesagne. A San Michele Salentino il sindaco Giovanni Allegrini ha annunciato 36 casi positivi, 17 adulti e 19 minori. Ad Erchie, invece, il numero dei soggetti positivi sale a 20.