Covid, terza dose: avviate vaccinazioni per 16-17enni e adolescenti "fragili"

Sono partite oggi in Puglia le prenotazioni e le somministrazioni della dose booster o terza dose per tutti i soggetti della fascia di età 16-17 anni e tutti i soggetti della fascia di età tra i 12 e i 15 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

La somministrazione può essere effettuata negli hub vaccinali (previa prenotazione sul sito laPugliativaccina.it, servizio farmacup; Cup); nello studio del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta; nei centri specialistici di cura per tutti i pazienti con elevata fragilità; nelle Farmacie.

Nella Asl di Brindisi potenziata ulteriormente l’apertura dei centri: in questa settimana sono attivi i punti vaccinali di Brindisi (Perrino e Bozzano), Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci e San Vito dei Normanni.

È consigliabile prenotare tramite i diversi canali a disposizione: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online” o sul sito regionale “La Puglia ti vaccina”. In alcuni centri si può accedere senza prenotazione negli orari in cui è indicato “open day”. Il centro “Primula” del Perrino di Brindisi, invece, è dedicato a sedute riservate per alcune categorie.

Continua anche la vaccinazione per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni, in sinergia con i pediatri di libera scelta. L’accesso ai centri è libero ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj. I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente.