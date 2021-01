Covid, test rapidi a popolazione scolastica: a San Pietro i medici non rispondono all’avviso

SAN PIETRO VERNOTICO - Emanato Avviso pubblico per reperimento personale medico e sanitario volontario per screening (test rapidi antigenici) destinato popolazione scolastica Sars Covid 2: a San Pietro Vernotico nessun medico ha aderito. A renderlo noto il sindaco Pasquale Rizzo in una nota in cui invita i medici del territorio a dare la propria disponibilità.

Si tratta di un’iniziativa voluta dall’Ordine dei Medici, in accordo con Asl, presidente della Provincia, ed i sindaci di tutta la provincia, per evitare iniziative singole. Ai medici è stata chiesta la disponibilità su base volontaria e fornire un contributo per eseguire screening (test rapidi antigenici) alla popolazione scolastica prima dell’avvio delle lezioni.

“Il presidente della provincia ha inoltrato i nominativi dei medici che hanno dato disponibilità ai sindaci, ma, leggendo i dati, non risultano medici in San Pietro che ad oggi abbiano comunicato la propria disponibilità”. Spiega Rizzo.

“Conoscendo, con riferimento alla classe medica locale, la generosità, in termini di impegno, e la disponibilità per la comunità locale, che vada anche oltre la consueta e quotidiana attività lavorativa, sono certo che l’iniziativa da parte dell’Ordine dei Medici non abbia ottenuto, dati i giorni di festività, il necessario supporto comunicativo od informativo".

"Il 7.1.2021 la scuola riapre i battenti, ed è quanto mai utile che si proceda allo screening della popolazione scolastica: con la presente chiedo a tutti i medici ed infermieri (anche coloro i quali non siano in servizio per aver raggiunto i limiti di età), la disponibilità a fornire il necessario supporto, su base volontaria, per eseguire, nei giorni da concordare della prossima settimana (mattina e/o pomeriggio), lo screening presso i locali del Centro Anziani in Piazza Falcone".

La disponibilità potrà essere fornita inviandola alla seguente mail: emergenzacoronavirus@spv.br.it. "Qualora entro lunedì 4.1.2021 non dovessero pervenire disponibilità, come peraltro sino ad oggi verificatosi, non sarà possibile organizzare tale iniziativa per gli alunni del territorio".