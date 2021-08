Al via la vaccinazione itinerante: sulla costa nord e in alcune piazze arriva l'ambulatorio mobile

BRINDISI - La vaccinazione anti Covid in ambulatorio mobile: è l’iniziativa del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi, in collaborazione con l'associazione "L'Isola che non c'è", che venerdì 27 agosto coinvolgerà residenti e turisti al mare lungo la costa nord di Brindisi e nei comuni di Latiano, Francavilla Fontana e Mesagne.

“Per aumentare la copertura vaccinale della popolazione - spiega il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone - abbiamo programmato una serie di iniziative di prossimità. Con l'ambulatorio mobile raggiungeremo residenti e turisti negli stabilimenti balneari e nelle piazze dei comuni per invitarli a vaccinarsi”.

Il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, sottolinea che “la Asl sta cercando di facilitare ulteriormente l'accesso dei cittadini alla vaccinazione. I ragazzi tra i 12 e i 19 anni, per esempio, possono presentarsi senza prenotazione negli hub attivi sul territorio. A breve organizzeremo spazi per la vaccinazione anche negli ipermercati e negli altri luoghi di maggiore afflusso”.

Il programma

Tre le tappe di venerdì sulla costa brindisina: Apani 13-14.30 (parcheggio Apani beach), Granchio Rosso 14.30-16.00, Lido Carabinieri dalle 16.00 alle 18.00.

L’autoemoteca della Asl Brindisi, solitamente impiegata per le raccolte sangue itineranti, si trasforma in ambulatorio vaccinale, grazie alla disponibilità offerta dal direttore del Centro Trasfusionale del Perrino. Il mezzo, adeguatamente attrezzato per somministrare i vaccini anti Covid, verrà sanificato alla fine di ogni intervento. Sarà utilizzato il vaccino Pfizer e potrà presentarsi chi non ha ancora prenotato la prima dose.

Per iniziativa dell’associazione di piloti Volareinsalento.it tre aerei da turismo sorvoleranno la costa per accompagnare l’evento.

A seguire il camper si sposterà nei luoghi più frequentati di alcuni comuni della provincia, grazie alla collaborazione dei sindaci: dalle 19 alle 20 in Piazza Umberto I a Latiano, dalle 20.30 alle 21.30 Piazza Dante di Francavilla Fontana, dalle 22.00 alle 24.00 in Piazza Garibaldi a Mesagne.