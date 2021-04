"Covid, vaccinazioni in Puglia: somministrate 958.259 dosi su oltre un milione consegnate"

BRINDISI - “Ieri, sabato 17, sono state somministrate 143 dosi in più rispetto al giorno precedente, venerdì 16 aprile, cioè 32.186 contro 32.043. Complessivamente, su 1.071.275 dosi consegnate ne risultano somministrate 958.259, con una disponibilità residua di 113.016 dosi. Finalmente stiamo risalendo nella classifica nazionale, ora bisogna mantenere questo andamento”. Lo comunica il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati, sulla base dei dati registrati dal ministero della Salute sino alle ore 06:06 di oggi, domenica 18 aprile 2021.

Amati fornisce anche i dettagli delle somministrazioni dei vaccini per il Covid in Puglia. Vaccino Moderna: su 77.300 dosi consegnate, ne risultano somministrate 68.458. Restano dunque disponibili 8.842 dosi. Ciò vuol dire che sabato 17 sono state somministrate 1.770 dosi, quindi 734 dosi in più rispetto a venerdì 16 aprile.

Vaccino Pfizer/Biontech: su 719.275 dosi consegnate, ne risultano somministrate 668.247. Restano dunque disponibili 73.401 dosi. Ciò vuol dire che sabato 17 sono state somministrate 18.671 dosi, quindi 1.055 dosi in più rispetto a venerdì 16 Aprile.

Vaccino AstraZeneca: su 274.700 dosi consegnate, ne risultano somministrate 221.554. Restano, dunque, disponibili 65.999 dosi. Ciò vuol dire che sabato 17 sono state somministrate 11.745 dosi, quindi 1.646 in meno rispetto a venerdì 16 aprile.

Con riferimento al dato di venerdì 16 aprile, consolidato alle ore 06:06 di oggi, domenica 18 aprile, sono state dunque somministrate 32.043 dosi, 1.476 in più rispetto al giorno precedente, giovedì 15 aprile, e 143 dosi in meno rispetto a sabato 17.

Con riferimento al dato di giovedì 15 aprile, consolidato alle ore 06:06 di oggi, domenica 18 aprile, sono state dunque somministrate 30.567 dosi, 341 in più rispetto al giorno precedente, mercoledì 14 aprile, e 1619 dosi in meno rispetto a sabato 17.

Con riferimento al dato di mercoledì 14 aprile, consolidato alle ore 06:06 di oggi, domenica 18 aprile, sono state dunque somministrate 30.226 dosi, 2.961 in più rispetto al giorno precedente, martedì 13 aprile, e 1.960 dosi in meno rispetto a sabato 17.

Per quanto riguarda la classificazione delle Puglia rispetto alle altre regioni e provincie autonome: quinta per dosi somministrate, dodicesima per la fascia +90; decima per fascia 80-89; diciassettesima per la fascia 70-79.