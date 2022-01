Covid, date e orari dei centri vaccinali aperti nella settimana dal 24 al 30 gennaio

BRINDISI - Nei centri della provincia di Brindisi prosegue la collaborazione dei medici di famiglia e dei farmacisti per la somministrazione del vaccino contro il Covid alla popolazione dai 12 anni in su. L'elenco delle farmacie che effettuano la vaccinazione anti Covid è disponibile sul sito dell'ordine. Dal 24 al 28 gennaio Open day (accesso libero) dalle 9 alle 14 a Fasano e Oria.

Per prenotare sono a disposizione i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù "Servizi online" o il sito regionale "La Puglia ti vaccina".

La terza dose può essere effettuata dopo 4 mesi dalla precedente. I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

Nei centri è preferibile presentarsi con il modulo di consenso già compilato, scaricabile qui https://www.regione.puglia.it/.../65426efb-b26a-f6e4-6e20.... La vaccinazione della fascia di età fra i 5 e gli 11 anni è programmata in centri dedicati con la collaborazione dei pediatri di libera scelta comunicati in altra notizia.

Situazione vaccini

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 45,7 per cento, 17,9 punti sopra la media nazionale (grafico allegato). L'11 per cento della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda la popolazione pugliese over12, il 60 per cento ha già ottenuto la terza dose o richiamo (+4,8 per cento della media nazionale).

Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 330.017 e di questi 302.141 con la seconda dose e 192.938 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all'89,5 per cento, all'81,9 per cento e al 55,8 per cento.

La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 98 per cento, al 95,1 per cento per il ciclo completo e al 79,5 per cento per la terza dose. I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 11.691, con una copertura vaccinale pari al 51,2 per cento.