"A Brindisi più di 100 positivi, ipotesi nuovo drive in zona stadio"

Il sindaco di Brindisi, nonché presidente della Provincia, Riccardo Rossi fa il punto della situazione sull’emergenza sanitaria, al termine di un incontro in videoconferenza con il direttore generale dell’Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, al quale hanno preso parte tutti i sindaci della provincia. Nel capoluogo vi sono più di 100 persone attualmente positive. L’amministrazione comunale, di concerto con l’Asl, si sta organizzando per allestire un secondo drive in, rispetto a quello già operativo all’esterno dell’ospedale Perrino. Si sta valutando di realizzarlo nei pressi dello stadio Franco Fanuzzi, ma non si escludono location alternative in altre zone periferiche. Questo per avere un maggior numero di tamponi, senza congestionare il traffico.

