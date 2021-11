San Pietro: dipendente comunale positivo, municipio chiuso per sanificazione

SAN PIETRO VERNOTICO – Comune di San Pietro Vernotico off limits fino alle ore 14 di oggi (venerdì 5 novembre). Lo ha disposto il sindaco Pasquale Rizzo a seguito della positività al Covid di un dipendente, di cui si è avuto notizia nella giornata di ieri. Fino alle ore 11:30, sempre per interventi di sanificazione, saranno chiusi anche gli uffici della Polizia Locale, anche se non vi sarebbero stati contatti diretti fra la persona contagiata e il personale del comando.

Durante le operazioni potranno accedere all’edificio solo gli addetti alla sanificazione e chi dovrà provvedere all’apertura dei locali. Per quanto riguarda Palazzo di città, “i dipendenti potranno operare in smartworking ove sia possibile attivare tale modalità lavorativa – si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino - e comunicheranno al segretario comunale ed al rispettivi capo area tale intendimento”. Il segretario generale provvederà inoltre “ad organizzare lo svolgimento delle attività e dei servizi di stato civile rientranti nei servizi essenziali e sottoposti a termini di Legge, al fine di assicurarne lo svolgimento”.