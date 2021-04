Vaccini sospesi ma nessun cartello informativo: vana attesa davanti all'Hub

BRINDISI - Neanche un cartello per comunicare la sospensione delle vaccinazioni. Alcune persone si sono presentate stamattina (martedì 27 aprile) presso l’hub vaccinale allestito nella palestra dell’istituto “Flacco-Marconi”, al rione Minnuta. Si aspettavano di ricevere la dose, ma non sapevano dell’esaurimento delle scorte di AstraZeneca e Pfizer comunicato alle ore 17.20 di ieri dall’Asl Brindisi. Soprattutto gli anziani sono rimasti spiazzati quando hanno trovato la palestra chiusa. Non avendo dimestichezza con il web, non avevano letto il comunicato divulgato ieri dall’azienda sanitaria tramite i giornali online e i propri canali social. Non sapevano a chi chiedere. “Non c’era – dichiara uno di loro – neanche un cartello. Ho aspettato un po’ prima di andare via”.

Da quanto appreso c’è anche chi ha raggiunto l’hub pur sapendo della sospensione delle somministrazioni, per avere chiarimenti. Situazioni analoghe si sono verificate anche in altri centri della provincia. Doveroso quindi ricordare che tutte le vaccinazioni previste fra oggi e domani (mercoledì 28 aprile) sono state sospese. In questi due giornate saranno garantite solo le seconde dosi di Pfizer e Moderna. Gli utenti che avevano una prenotazione e non sono stati vaccinati saranno ricontattati dall’Asl. E’ quindi del tutto inutile presentarsi presso gli hub vaccinali. Proseguono, invece, le vaccinazioni per soggetti fragili, in base alla convocazione dei medici di medicina generale .Proseguono, invece, le vaccinazioni per soggetti fragili a cura dei medici di famiglia.