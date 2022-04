Report Covid nel Brindisino: i dati di ogni comune. Età media dei contagiati: 44 anni

BRINDISI - Alla data del 10 aprile 2022 nel Brindisino risultano positivi 5.998 soggetti, il 44,6 per cento uomini e il 55,4 per cento donne, con età media di 44 anni. Alla data del 3 aprile 2022 risultavano positivi 6.868 soggetti. I dati sono forniti dall’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl, elaborato su fonte dati Sorveglianza integrata dei casi di Coronavirus Covid-19 in Italia - Istituto Superiore di Sanità. I casi comprendono i positivi accertati con tamponi molecolari e antigenici certificati.

I positivi sono così suddivisi per fasce di età: 1.287 nella fascia 0-18 anni, 3.550 tra 19-64 anni, 810 tra 65-79 anni, 351 negli 80 e oltre. L’ultimo aggiornamento sullo stato di salute degli attualmente positivi descrive il 77,5 per cento dei soggetti asintomatici, l'11,9 per cento paucisintomatici, il 9,9 per cento con sintomatologia lieve, lo 0,7 per cento severi e lo 0,1 per cento critici.

Distribuzione per Comune

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 1.419 a Brindisi (al 3 aprile erano 1.735), 792 a Fasano (al 3 aprile erano 810), 441 Francavilla Fontana (erano 519), 433 a Ostuni (erano 504), 419 a Mesagne (erano 467), 281 a San Vito dei Normanni (erano 298), 240 a Oria (erano 304), 236 a San Pietro Vernotico (erano 250), 213 a Cisternino (erano 196), 211 a Carovigno (erano 245), 186 a Ceglie Messapica (erano 193), 179 a San Pancrazio Salentino (erano 208), 170 a Latiano (erano 232), 162 a Erchie (erano 197), 160 a Torre Santa Susanna (erano 185), 108 a Cellino San Marco (erano 144), 107 a Villa Castelli (erano 105), 100 a San Donaci (erano 125), 86 a Torchiarolo (erano 96), 55 a San Michele Salentino (erano 55). I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Brindisi, Oria, Cellino San Marco.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 10 aprile 2022, i soggetti risultati positivi al test sono stati 89.341, con una incidenza cumulativa stimata pari a 2.288,1 casi x10.000 residenti. Degli 89.341 soggetti risultati positivi al test, il 53,6 per cento sono donne e il 46,4 per cento sono uomini e l’età media è pari a 38 anni.

Il tasso di letalità è pari allo 0,6 per cento. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso. Sono 562 i decessi totali: 458 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 65 tra i 60 e i 69 anni, 27 casi tra i 50 e i 59, 9 casi tra i 40 e i 49 e 3 nella fascia 30-39.