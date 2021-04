Mesagne: il Covid avanza, il numero di positivi sale a 224

Ancora non si spezza la catena di contagi innescata dai focolai in una fabbrica di conserve e in ambito scolastico

MESAGNE – A Mesagne la situazione continua a peggiorare. Nella giornata odierna si sono registrati altri 23 nuovi casi di positività al Covid, per un totale di 224 contagi: numeri impressionanti per un comune di circa 26mila abitanti. L’aggiornamento epidemiologico è stato fornito dal sindaco, Toni Matarrelli. Sempre nella giornata odierna si sono registrate sei guarigioni. Il “caso” Mesagne è stato al centro di un vertice in prefettura svoltosi lunedì (26 aprile). Negli ultimi giorni le forze dell’ordine hanno aumentato gli sforzi per vigilare sul rispetto delle norme anti contagio, monitorando, in particolare, il rispetto delle quarantene domiciliari obbligatorie.

L’escalation di contagi è stata provocata da un focolaio registrato in una fabbrica di conserve e da una serie di contagi nelle scuole. Lo scorso fine settimana il primo cittadino, tramite ordinanza, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, oltre alla chiusura temporanea di tutti gli impianti sportivi comunali, campetti di quartiere nonché delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all’interno di parchi, giardini e piazze comunali; la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, dalle ore 18 alle ore 05del giorno successivo; la chiusura di tutti i mercati presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 5 alle ore 22 nelle aree pubbliche.