Focolaio in un centro per migranti: struttura presidiata dalle forze dell'ordine

FASANO – Il Coronavirus entra nella "Casa del Sole" di Fasano, con un'impennata di contagi fra gli ospiti: sono 46 i positivi asintomatici su un centinaio di migranti accolti nella struttura di Laureto. Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, si è subito recato ai cancelli del Cas e dopo aver parlato con direttrice Stefania Baldassarre, ha allertato la prefettura: "La direttrice - dichiara il primo cittadino - che ringrazio per l’iniziativa e la decisione, ha disposto, d'intesa con la Asl, una campagna di tamponi a tappeto per gli ospiti della "Casa del Sole"."

"E' stato organizzato un presidio 24 ore su 24 - continua Zaccaria - al quale si alterneranno Carabinieri, Polizia locale e Guardia di Finanza, per impedire a chiunque di uscire dall’istituto. La situazione è sotto controllo da parte delle autorità sanitarie e, per quanto riguarda l’ordine pubblico, anche dell’amministrazione. Esprimo solidarietà alla dottoressa Baldassarre e a tutti gli operatori e ospiti della "Casa del Sole" per la situazione che stanno affrontando: a loro, e a tutti i fasanesi bloccati in casa in quarantena vanno il mio pensiero e la mia vicinanza".