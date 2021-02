Regina Pacis, Zaccaria: “I positivi al virus sono sempre in buone condizioni”

FASANO - La situazione nella Rssa “Sancta Maria Regina Pacis” è stabile, i nuovi dati sui contagi saranno comunicati dalle autorità preposte nelle prossime ore e saranno intensificati i controlli antiassembramento in accordo con le forze dell’ordine. "I 33 anziani e i 10 dipendenti dello staff sanitario positivi al virus sono sempre in buone condizioni – tranquillizza il sindaco Francesco Zaccaria –. La seconda dose del vaccino somministrato il 4 febbraio non ha avuto il tempo tecnico di rendere immuni gli anziani, ma siamo fiduciosi che possa assicurare un decorso della malattia senza gravi problemi".

Per quanto riguarda il numero dei contagi a Fasano, Zaccaria precisa: "Negli ultimi giorni molti concittadini mi hanno chiesto informazioni e raccontato di nuovi contagi. Non appena mi invieranno aggiornamenti vi informerò in tempo reale. In mancanza di questi dati ufficiali, nessun sindaco o altra istituzione può lanciarsi in stime di cifre approssimative. Ne va del benessere psicofisico di tutti concittadini, ormai sotto stress da quasi un anno per questa situazione sicuramente non facile".

Nel frattempo, il sindaco chiede di restare tranquilli: "Rinnovo l’invito a mantenere la calma e a prestare fede solo ai dati ufficiali che mi impegno, come sempre, a fornirvi in tempo reale (come ho fatto dall'inizio dell'epidemia ad oggi), non appena mi vengono comunicati dalle autorità competenti. Come amministrazione vigiliamo e seguiamo costantemente l'andamento dei contagi, pronti a intervenire tempestivamente qualora si dovessero verificare dei presunti focolai, così come

già accaduto nelle scorse ore con la chiusura delle scuole in maniera precauzionale. Nei mesi scorsi abbiamo gestito un numero di contagi molto più alto dell’attuale e in condizioni più precarie: per questo adesso non dobbiamo perdere la calma. Anche perché si avvicina sempre di più l'inizio della campagna vaccinale di massa. Come sapete è già attiva quella per tutti i nostri anziani di età pari o superiore a 80 anni".