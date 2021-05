Nel fine settimana somministrati quasi 7mila vaccini anti-Covid nel Brindisino

Adesso anche i cittadini non residenti nella regione e il personale degli enti internazionali possono prenotarsi presso la Asl di riferimento

BRINDISI - Tra sabato 15 maggio e domenica 16 maggio, nella Asl di Brindisi, sono state somministrate quasi 7mila dosi: ieri (domenica 16 maggio) le vaccinazioni sono state più di 3.500. Sono circa 3mila le somministrazioni in programma oggi (lunedì 17 maggio) per soggetti fragili, personale della scuola e forze dell'ordine (seconde dosi). Nelle vaccinazioni della giornata rientrano anche quelle alla popolazione per fasce di età.

In base a recenti disposizioni ministeriali, anche i cittadini non residenti nella regione e il personale degli enti internazionali possono ricevere il vaccino anti Covid nella Asl di riferimento. La prenotazione può essere effettuata tramite gli sportelli Cup presenti nelle strutture sanitarie della provincia e dovrà avvenire con la compilazione di un modulo di autocertificazione, disponibile a questo link.