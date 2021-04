Covid: fuori pericolo Antonella, la volontaria brindisina trasferita a Palermo

BRINDISI - Antonella è fuori pericolo. La volontaria brindisina di 39 anni che lo scorso aprile era stata trasferita dall'ospedale Perrino a una clinica specializzata di Palermo la sta puntando sul Covid. La bella notizia è stata data dal sindaco Riccardo Rossi attraverso un post pubblicato stamani (sabato 17 aprile) sul suo profilo Facebook.

"Ho appreso con enorme sollievo - scrive il primo cittadino - che Antonella, la volontaria che era stata trasferita d'urgenza in gravi condizioni di salute per il Covid, è stata dichiarata fuori pericolo dalla clinica di Palermo in cui è ricoverata. Da questo momento continuerà a ricevere tutte le cure per percorrere al meglio la sua risalita. Avevo condiviso con tutti voi il dolore e la preoccupazione e ora possiamo insieme vivere questa gioia. Antonella ti aspettiamo a Brindisi a braccia aperte!".

Antonella venne traserita presso il centro Ismett di Palermo lo scorso 5 aprile, quando venne approntato un trasporto aereo d'urgenza a bordo di un volo dell'Aeronautica militare, a seguito dell'esaurimento dei quattro posti Ecmo (con ossigenazione extracorporea) presenti in Puglia. Antonella opera fra le file di un'associazione di volontariato. Sempre al servizio della cittadinanza e dei più deboli, è stata in prima linea nella campagna di screening su studenti e personale scolastico organizzata dal Comune di Brindisi lo scorso gennaio. Un'intera città ha trepidato e fatto il tifo per lei nell'ardua lotta con il virus.